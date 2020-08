Un ex-Aigle de Carthage sur le banc du Stade Tunisien

Le Stade Tunisien promeut un de ses illustres anciens. Le club du Bardo a annoncé samedi la démission Jalel Kadri et son remplacement au poste d'entraîneur par Anis Boussaïdi. Passė sous les couleurs stadistes au début de sa carrière (2002-2004), l'ancien latéral international (39 ans, 38 sélections et 2 buts avec les Aigles de Carthage) va connaître son baptême du feu sur un banc de LP1. Pourtant reconduit pour un an durant le confinement, son prédécesseur a officiellement démissionné de son poste, après un accord avec le comité directeur du club « pour une séparation à l’amiable. » Les deux défaites subies en deux matchs depuis la reprise (2-1 à Metlaoui, puis 0-1 contre la JS Kairouanaise) lui auront été fatales.