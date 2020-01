🔄 Un champion d'Afrique U20 au #SDR !

Élu dans l'équipe type de la CAN U20, l'avant-centre 🇲🇱 El Bilal Touré a paraphé pour 5 saisons. S'il effectuera la reprise en #Pro2, le prometteur attaquant de 18 ans entend bientôt frapper à la porte des pros...

➡ https://t.co/W2GraX7Y31 pic.twitter.com/XejtQJS0hE

— Stade de Reims (@StadeDeReims) January 3, 2020

Le Stade de Reims prépare l'avenir. Le club champenois annonce vendredi la(18 ans). Vainqueur de la CAN des moins de 20 ans avec les Aiglons, ce grand espoir s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. Né en Côte d’Ivoire et passé par la prestigieuse Ivoire Académie, c’est au Mali que le jeune homme s'est dirigé à 15 ans, précisément au centre, afin de poursuivre sa formation. Doté d’un gabarit longiligne (1m85 pour 72 kg) et capable de frapper des deux pieds, El Bilal Touré était convoité par de nombreux clubs européens. Il intègrera dans un premier temps le groupe Pro 2, l'équipe réserve où évolue depuis cet été son compatriote Fodé Doucouré.