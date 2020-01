Un échange Kurzawa (PSG)-De Sciglio (Juventus) évoqué

D'après les informations de L'Equipe, les dirigeants parisiens seraient en train d’œuvrer de concert avec leurs homologues turinois pour parvenir à un accord sur un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. L'Equipe, qui avance des sources italiennes, affirme que les tractations avancent bien et que l'international français envisage sérieusement cette possibilité.

Arsenal aussi sur Kurzawa

Apprécié par Leonardo, De Sciglio, polyvalent latéral international italien, espère de son côté jouer plus souvent à Paris dans l'optique d'accrocher un strapontin pour l'Euro 2020 avec l'Italie. Le PSG discuterait avec ses agents depuis plusieurs mois, toujours selon L'Equipe. Pour rappel, Kurzawa est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et selon des sources anglaises, il serait courtisé par Arsenal, mais aussi l'Inter cet hiver.