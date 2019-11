Un échange Bale-Sterling à l'étude

Lorsque le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche du Real Madrid avait été officialisé le 11 mars dernier, Gareth Bale avait sans doute été l'un des moins heureux de voir le technicien français revenir. Le champion du monde 1998 n'avait pas accordé une grande importance au Gallois lors de son premier mandat, et les deux hommes ne semblent que se tolérer au quotidien. Pourtant, l'été dernier, malgré un transfert proche d'être bouclé vers la Chine, à défaut de trouver une formation européenne de premier plan capable de payer pour l'accueillir, l'ancien Spur de Tottenham était resté dans la capitale espagnole.

Ce ne devrait pas être le cas en début d'année 2020. Car en coulisse, la direction des Merengues serait passée à l'action. D'après les dernières informations de Sky Sports, l'idée des pensionnaires de Santiago-Bernabéu serait d'envoyer l'international gallois du côté de Manchester City. Un deal serait à l'étude, visant à proposer 80 millions d'euros de liquidités aux Citizens, et les services de leur indésirable, en échange de Raheem Sterling. L'attaquant international anglais avait été cité parmi les cibles estivales du Real il y a quelques mois, et ses représentants auraient même discuté directement avec José Angel Sanchez, l'un des dirigeants madrilènes.

A bientôt 25 ans, l'intéressé confirme désormais tout le potentiel qu'il avait laissé entrevoir tout jeune, se montrant de moins en moins maladroit dans la zone de vérité, ce qui apparaissait comme son défaut majeur au préalable. Crédité de 11 buts en 13 rencontres disputées sous les couleurs mancuniennes en 2019-2020, l'ex-Red de Liverpool est gardé en haute estime par son manager Josep Guardiola. Le Catalan se laissera-t-il tenter par la manne proposée, et la possibilité de pouvoir compter sur Gareth Bale ? Si ce n'était pas le cas, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait prêt à activer son plan B, et passer à l'action auprès du Paris Saint-Germain pour envoyer Bale du côté du Parc des Princes dans le but de récupérer Neymar...