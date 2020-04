Un départ de Thauvin « à un prix qui n'a rien à voir avec ce qu'espère l'OM »

Le football est à l'arrêt suite à la grave crise sanitaire qui frappe le monde entier, mais les rumeurs de départ continuent de pleuvoir dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen est dans une situation financière délicate et doit donc céder des éléments à forte valeur marchande l'été prochain. Boubacar Kamara et Morgan Sanson apparaissent parmi les joueurs les plus cotés. La situation est plus complexe pour Florian Thauvin.

L'OM n'a plus la main pour Thauvin