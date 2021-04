Tuchel prêt à renouveler son attaque

Alors qu’ils s’étaient déjà sérieusement renforcés dans le secteur offensif durant la dernière intersaison, les Blues de Chelsea pourraient de nouveau retourner sur le marché l’été prochain dans l’espoir de dénicher l’oiseau rare susceptible de régler leurs problèmes devant les buts adverses. C’est ce qu’a laissé croire Thomas Tuchel, leur coach, lors de sa dernière conférence de presse.

« C’est dur pour nos attaquants »

"Est-ce la meilleure solution de rester avec l’équipe qu’on a maintenant ? Pouvons-nous nous améliorer? Pouvons-nous améliorer sur le terrain individuellement et collectivement ? Pour se créer plus d’opportunités ? Toutes ces questions et on se les posera en juin prochain », a prévenu l’ancien coach du PSG.

Cette saison, en Premier League, l’attaquant le plus prolifique de l’équipe londonienne est Tammy Abraham et il n’a inscrit que six buts. À la question s’il était content de son attaque, l’Allemand a répondu : « Mais [les attaquants] travaillent dur pour nous et ils travaillent dur pour nous défensivement. Les attaquants ont une part dans la bonne série que nous avons. De toute évidence, chaque attaquant veut marquer et nous, vous, voulons toujours que le n ° 9 et le n ° 11 et les ailiers et tout le monde, les n ° 10, marquent parce que ce sont leurs cibles principales et c'est dans leur caractéristique, mais, évidemment, c'est un peu dur pour eux ».