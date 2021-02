Transfert: Kenny Lala quitte Strasbourg pour l'Olympiakos

Le prolifique défenseur, qui arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison, a disputé 111 matches de L1 avec le Racing, inscrit 13 buts et délivré 17 passes décisives en trois saisons et demies. Le joueur d'origine martiniquaise a également remporté la Coupe de la Ligue en 2019 avec la formation alsacienne.

A l'Olympiakos, leader invaincu cette saison du Championnat de Grèce et qualifié pour les 16e de finale de Ligue Europa face au PSV Eindhoven, Lala rejoint pour sa première expérience à l'étranger les Français Mathieu Valbuena et Yann M'Vila. Pour remplacer Lala dans le couloir droit, Strasbourg s'est fait prêter dimanche Frédéric Guilbert par Aston Villa. Le Normand de 26 ans n'était plus guère utilisé par le club de Birmingham, actuel 9e de Premier League.