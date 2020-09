6 septembre 2020

TRANSFUGE DU CS DON BOSCO

Le défenseur Magloire TAMBWE KALONJI arrive

Il a paraphé un bail de 5 ans avec les Corbeaux. Il a été formé à l’Ecofoot #Katumbi, 1m80 et âgé de 22 ans...#MercatoTPM #Saison20202021#StopCoronaVirus #StopCOVID19https://t.co/Q9p3m8U2t3 pic.twitter.com/0UxMUO1YRX

— TP Mazembe (@TPMazembe) September 6, 2020

. Le club champion de RDC annoncé la signature du jeune défenseur Magloire Tambwe Kalonji. Formé à l’école de football Moïse Katumbi, l'athlétique joueur (1m88) a paraphé un, soit jusqu’en 2025. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes axiaux du football congolais, le joueur de 22 ans figurait sur la liste des joueurs locaux qui devaient participer au CHAN. La saison dernière, la recrue avait disputé 22 rencontres de Ligue 1 sous les couleurs du CS Don Bosco, club-filiale des Corbeaux. Ses concurrents auront pour noms Tandi Mwape ou Kabaso Chongo., a déclaré l'entraîneur Dragan Cvetkovic sur tpmazembe.com. C’est une bonne surprise parce qu’il est jeune, athlétique et il a de l’expérience pour avoir participé à la dernière compétition nationale donc il a du potentiel. Il est bien campé sur ses jambes, il a de la taille, un bon jeu de tête et une bonne vitesse ; il réunit les qualités qui correspondent à un vrai défenseur (...). Aujourd’hui,. C’est aussi un mode de travail car il faut encadrer et aussi guider avec de l’expérience. Ça fera partie du travail des certains joueurs de l’effectif… »