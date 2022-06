"Si on n'avait pas de pression, on arrêterait, a ajouté Montanier. Elle est constante et même recherchée. L'année dernière, on avait une énorme pression, il fallait remonter (en Ligue 1). On a réussi. Cette année, forcément, on a la pression de redémarrer en Ligue 1 de la meilleure des façons pour y rester. La pression est là. Je suis impatient et excité. Ça fait deux ans que le Téfécé a quitté la Ligue 1, on a montré de bonnes choses en Ligue 2. On se dit qu'il faut maintenant les démontrer en Ligue 1. » Le décor est planté.