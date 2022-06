#Mercato ✍️

Promu en Ligue 1,de l'été. Comme annoncé, il s'agit de(22 ans). Jusqu'alors sociétaire de l'AZ Alkmaar, le Lion de l'Atlas (11 sélections, 2 buts) sort d'une saison qui l'a vu inscrire 8 buts en Eredivisie et disputer sa première CAN, après avoir été international néerlandais dans toutes les catégories de jeunes jusqu'aux moins de 20 ans.« Je suisà Toulouse, le TéFéCé est un club historique en France. C'est une nouvelle étape dans ma carrière, j'espère franchir un nouveau cap et devenir encore plus compétitif », a réagi la recrue après l'officialisation de son transfert. Le Téfécé aurait déboursé une somme estimée à 2 millions d'euros pour faire venir l'ailier.