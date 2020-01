Tottenham vise Paco Alcacer (Dortmund)

Comme bon nombre de clubs anglais, Tottenham travaille actuellement sur la signature d’un nouvel avant-centre. Les Spurs ont l’obligation de remplacer Harry Kane, dont la saison est probablement terminée. Plusieurs pistes ont été explorées par José Mourinho et ses dirigeants. La dernière d’entre elles mènerait à Paco Alcacer, l’attaquant du Borussia Dortmund. Selon Bild, des contacts ont été noués entre les différentes parties en vue d’un possible transfert.

Alcacer en concurrence avec Piatek ?

A noter qu’outre celui d’Alcacer, un autre nom circule actuellement dans le nord de Londres. C’est celui de Krzystof Piatek, l’attaquant qui se retrouve évincé à l’AC Milan. Les Lombards veulent le transférer définitivement, et Tottenham serait en train d’étudier la possibilité de le faire signer d’après ce que rapporte le Daily Star. Au final, il se pourrait bien donc que cela se joue entre l’Espagnol et le Polonais même si Mourinho a prévenu récemment qu’il ne fallait pas croire tout ce qui se dit dans les médias.