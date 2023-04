Tottenham veut s'offrir Ansu Fati lors du prochain mercato estival et ainsi frapper un gros coup. Tandis que les Spurs pourraient perdre Harry Kane, désiré notamment par Manchester United avec les Red Devils prêts à tout pour obtenir la signature de l'attaquant anglais, les dirigeants penseraient à son possible remplaçant.

Car d'après des informations du Daily Express, la direction des Spurs penserait à s'offrir Ansu Fati, la jeune pépite du FC Barcelone. Tottenham pourrait même faire une offre à hauteur de 100 millions d'euros, alors que le père d'Ansu Fati pourrait voir d'un bon oeil ce transfert, lui qui veut que son fils quitte le Barça.

Les dirigeants de Tottenham auraient d'ailleurs reçu l'accord de ceux du Barça en vue de discuter avec Fati pour un transfert cet été. Et ce transfert pourrait donc être à 100 millions d'euros, ce qui serait un record pour les Spurs et qui permettrait au Barça de se conformer aux exigences du fair-play financier de la Liga. Ansu Fati a bénéficié d'un temps de jeu assez faible cette saison, étant peu utilisé par Xavi, ce qui a poussé son père à sortir la sulfateuse récemment afin de dévoiler qu'il souhaite que son fils s'en aille du club catalan.

Et d'après Mundo Deportivo, le Barça n'aurait aucun souci à laisser partir Ansu Fati cet été, avec le jeune joueur de 20 ans qui représente une belle valeur marchande. Bien que Fati souhaiterait rester en Catalogne afin de se battre la saison prochaine pour avoir sa place, le Barça doit vendre des joueurs afin de récupérer des liquidités et le numéro 10 barcelonais pourrait en faire partie. Ce dossier s'annonce déjà comme un possible feuilleton lors du prochain mercato d'été.