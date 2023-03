Tottenham : Nagelsmann déjà au rebond chez les Spurs ?

Julian Nagelsmann et le Bayern Munich, c'est une aventure qui a pris fin vendredi dernier. Le technicien allemand de 35 ans a été démis de ses fonctions par les dirigeants munichois et ces derniers ont nommé Thomas Tuchel à sa place. Mais Nagelsmann pourrait très rapidement rebondir puisque hier soir, Tottenham a officialisé l'éviction d'Antonio Conte. Le technicien italien a payé ses critiques d'il y a quelques jours à l'encontre du club et de ses joueurs, qu'il avait traité d'égoïstes. L'ancien coach de la Juventus de Turin, de Chelsea ou de l'Inter Milan ne sera donc pas présent à la reprise de la Premier League et ça pourrait bien être Julian Nagelsmann qui lui succède.

Pochettino aussi partisan d'un retour ?

Car d'après des informations de la presse anglaise, le coach allemand serait le favori pour reprendre le poste de Conte. Daniel Levy aurait entamé des discussions avec l'ancien entraîneur du Bayern Munich, qui serait tenté par cette aventure. Mais Nagelsmann n'est pas le seul coach en lice pour reprendre le poste dans le club londonien. Car Mauricio Pochettino, ancien de la maison et ex-entraîneur du PSG, aurait aussi des partisans en vue d'un retour. Mais certains dirigeants auraient des doutes, souhaitant un jeu plus attrayant chez les Spurs. Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne, Roberto De Zerbi (Brighton), Steve Cooper (Nottingham Forest) ou Thomas Frank (Brentford), Sergio Conceicao (Porto) ou encore Ange Postecoglou (Celtic Glasgow) seraient aussi cités. Affaire à suivre.