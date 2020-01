José Mourinho a encore évoqué la possibilité de remplacer Harry Kane, opéré de la cuisse gauche et absent de longs mois. La presse anglaise a fixé le mois d'avril comme échéance possible pour le retour du goleador anglais, mais cette période d'absence pourrait s'étirer plus longtemps. Les Spurs vont-ils remplacer leur buteur ? Pour le moment, rien n'a été acté.

"Faire les choses quand c'est possible et les faire bien"

« Si c'est possible (recruter un buteur), oui, a expliqué le Special One. Nous voulons tous le meilleur pour l'équipe, le meilleur pour le club. C'est évident. Mais nous devons faire les choses quand c'est possible et nous devons faire ce qui est bien. Comme je le disais il y a quelques semaines, ce n'est pas le dernier match de l'histoire de Tottenham. Mercredi prochain, nous en aurons un autre, et la saison prochaine, nous en aurons beaucoup plus, donc nous devons rester calmes. Il faut être fidèles à ces garçons, respecter tout ce qu'ils essayent de faire. Si cela se fait, cela se fera, si cela ne se fait pas, alors ça ne se fera pas ».