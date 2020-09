Tottenham : Mourinho maintient le suspense pour Bale

Gareth Bale, l’ailier gallois du Real Madrid, semble se rapprocher du Real Madrid. Mardi soir, son agent a reconnu l’existence de contacts avec Tottenham, l’ancien club du quadruple champion d’Europe. Des révélations qui ont suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des supporters de l’équipe londonienne. En revanche, le manager des Spurs essaye, lui, de rester calme et ne pas se réjouir d’une acquisition qui est encore loin d’être conclue.

Pérez aurait recruté Bale sur les conseils de Mourinho



Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Plovdiv, José Mourinho s’est exprimé à propos du cas Bale. « C'est un joueur du Real Madrid et je ne parle pas des joueurs des autres clubs, a-t-il commencé par tonner. Je ne commente pas des hypothèses. J'avais essayé de le faire signer quand j'étais au Real et, à l'époque, le président (Florentino Pérez) avait suivi mon instinct et mes connaissances : après mon départ (en 2013), il l'a fait venir. Ce n'est pas un secret et Gareth le sait ».



Quelques semaines séparent en effet seulement le divorce entre Mourinho et le Real et la venue de Bale à Bernabeu. La direction merengue avait battu son record de transferts en allant chercher le brillant gaucher à White Hart Lane. C’était le début d’une idylle, mais une idylle qui s’est depuis transformé en un cauchemar avec un vrai rapport de force entre le joueur et ses employeurs. La séparation parait inéluctable.