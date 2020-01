Prêté avec option d'achat par le Betis Séville à Tottenham, Giovani Lo Celso a convaincu. L'international argentin passé par le Paris Saint-Germain est un élément fiable dans la rotation imposée par José Mourinho. Sa polyvalence, sa régularité, ses qualités techniques et son goût pour le combat ont même tapé dans l’œil du Special One, qui a reconnu que le club lèverait certainement l'option d'achat de 40 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Mourinho encense les qualités de Lo Celso

« Ce n’est pas une obligation, c’est une option. Je pense que le garçon est en train de forcer la décision. Il la rend facile pour le club. Il a eu une incroyable évolution depuis mon arrivée. Au début cela a été un peu difficile avec moi lors des premières semaines mais il a compris ce que je voulais. Il apprend bien, c’est un bon garçon et je pense que le club va lever l’option. C’est normal, il l’a mérité », a expliqué Mourinho. Remarqué à Paris et remarquable en Espagne, Lo Celso parvient donc également à exprimer toutes ses qualités dans le contexte de la Premier League.