Dele Alli est actuellement ciblé par le PSG en vue d’un transfert d’ici la fin du mercato. L’international anglais est très intéressé par l’idée de rejoindre les champions de France et son ancien coach Mauricio Pochettino, et il fait même tout pour que ce scénario se concrétise. José Mourinho, son entraîneur actuel chez les Spurs, a admis que son joueur n’était « pas heureux » au sein de l’équipe.

Mourinho pas gêné par les états d’âme d’Alli

The Special One constate que son protégé fait la moue au quotidien, et ce malgré le temps de jeu dont il a bénéficié la semaine écoulée en Cup. Cependant, il ne s’en inquiète pas plus que cela. « Dans tous les vestiaires, il y a des joueurs malheureux. Si quelqu’un vous dit que dans son vestiaire il n'y a que des joueurs heureux, je ne pense pas que ce soit vrai (…) Après, parmi les malheureux il y a celui qui est malheureux mais qui a le sentiment que son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler. Et il y a le malheureux qui pense que ce n'est pas son rôle de se battre chaque minute pour l'équipe et pour le club ». Cela s’apparente à un vrai message lancé à l’endroit de son joueur.



Comme à chaque conférence de presse, Mourinho a été questionné sur les chances de voir Alli filer sous d’autres cieux d’ici la fin du mois. L’entraineur portugais n’a pas voulu se prononcer : « La question est de savoir si je laisse Dele Alli partir sans obtenir un joueur en échange et je ne vais pas y répondre. Bien sûr, je saurais y répondre mais je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation ».