Tottenham : la somme folle réclamée par les Spurs pour vendre Harry Kane

Harry Kane va-t-il quitter Tottenham au terme de cette saison 2022-2023 ? Le mystère est total pour l'heure car le désormais meilleur buteur de l'histoire des Spurs n'a pas encore prolongé son contrat avec le club londonien. Ce dernier prend fin en 2024 et le président Daniel Levy pourrait donc être tenté de vendre son attaquant lors du prochain mercato estival afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans les prochains mois. Mais alors que Tottenham avait empêché un départ de Kane vers Manchester City en 2021 pour une somme conséquente, il se trouve que les dirigeants des Spurs réclament aujourd'hui ... 100 millions de livres pour laisser partir Kane, soit une somme bien plus élevée que celle proposée par City à l'époque.

Tottenham veut 100 millions d'euros pour laisser partir Kane

Harry Kane pourrait bien être tenté par un départ, lui qui n'a toujours pas gagner le moindre titre dans sa carrière. De nombreux observateurs persistent à dire que le meilleur buteur de l'histoire des Spurs et capitaine de la sélection anglaise doit s'en aller afin de gagner au moins un titre. Et cela pourrait bien arriver lors de l'été prochain. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Kane se trouve à un tournant de sa carrière et un départ pourrait être bénéfique. Sauf que Daniel Levy sait que son attaquant représente une belle somme d'argent et il ne le laissera pas partir contre moins de 100 millions de livres.

Une somme conséquente mais qui serait surtout présente pour dissuader Manchester United, qui souhaite signer un attaquant l'été prochain. Désireux de s'en aller à Manchester City il y a deux ans, Kane avait séché la reprise de l'entraînement mais il était finalement resté. Cette fois-ci, son président Daniel Levy pourrait être plus enclin à le laisser partir. Ou pas car d'après le Time, le président des Spurs souhaite garder Kane et n'ouvrira les négociations qu'à 100 millions de livres, soit 114 millions d'euros à peu près. Valorisé à 60 millions d’euros par l’observatoire du football CIES, Kane pourrait donc bien rester chez les Spurs, lui qui serait ouvert à des discussions pour une prolongation d'après son entourage. Autant dire que ce dossier s'annonce complexe.