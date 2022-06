Ivan Perisic admet qu'il demandera des conseils à Luka Modric en ce qui concerne la vie à Tottenham, l'ailier expérimenté devenant la dernière star croate à relever un nouveau défi dans le nord de Londres. L'ailier de 33 ans a rejoint les Spurs en tant qu'agent libre après avoir atteint la fin de son contrat avec l'Inter, géant de la Serie A.



Perisic suit les traces de certains compatriotes distingués qui ont déjà revêtu un célèbre maillot des Lilywhites. Il affirme avoir gardé un œil sur les activités de Tottenham depuis plusieurs années, la présence de collègues internationaux ayant contribué à maintenir son intérêt. Il a déclaré au site officiel des Spurs après avoir signé un contrat de deux ans avec les poids lourds de la Premier League : "Je connais Tottenham depuis 2008, 2009, 2010. J'ai suivi (l'équipe) parce que beaucoup de joueurs croates ont joué ici. Depuis lors, je connais un peu le club."



Modric est la star croate la plus connue à avoir porté les couleurs de Tottenham. Niko Kranjcar est une autre option créative qui a attiré l'attention des Spurs, tandis que Vedran Corluka a participé à une finale de la League Cup en 2009 et est maintenant entraîneur adjoint de l'équipe nationale de son pays. "Je les connais depuis que je suis enfant. Puis plus tard, j'ai joué avec eux en équipe nationale. 'Charlie' (le surnom de Corluka) est aussi mon entraîneur en équipe nationale maintenant. Luka vient de remporter sa cinquième Ligue des Champions avec le Real Madrid. J'ai beaucoup de contacts avec eux et maintenant je vais leur demander plus d'informations sur le club, la ville et je suis sûr qu'ils vont m'aider."