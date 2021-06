L’avenir d’Antonio Conte semble se dessiner du côté de la Premier League. Après deux ans passés à l’Inter Milan, le très respecté coach italien est annoncé en Angleterre, et plus précisément à Tottenham. D’après une information divulguée par The Telegraph, il est même le favori pour s’installer sur le banc des Spurs.

Conte et Paratici bientôt réunis ?



Alors que le nom de Mauricio Pochettino avait aussi circulé dans la capitale anglaise, c’est donc l’entraineur champion d’Italie en titre qui est pressenti pour succéder à Ryan Mason. Et il se murmure aussi que Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, pourrait également le rejoindre dans ce nouveau projet.



Conte a déjà connu une expérience outre-Manche et elle fut plutôt réussie. Entraineur de Chelsea entre 2016 et 2018, il avait offert aux Blues un titre de champion d’Angleterre et aussi une FA Cup. Il était ensuite parti avec les indemnités plein les poches (plus de 30M€).