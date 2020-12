Tottenham : Dele Alli vers la sortie ?

Déjà onze matchs de Premier League disputés par Tottenham, et hormis lors de la première journée, Dele Alli n'a plus goûté aux joies de la titularisation. Boudé par José Mourinho, le milieu offensif des Spurs ne devrait donc pas s'attarder à Londres et pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs dans l'optique d'une sélection avec l'équipe d'Angleterre pour l'Euro programmé à l'été 2021.



A 24 ans et selon les informations du Telegraph, Alli aurait l'accord de son club pour prendre la poudre d'escampette. Au moins en prêt, même si le média anglais précise ce dimanche que Tottenham ne serait pas contre une vente définitive. De quoi attiser les envies de quelques clubs européens, au premier rang desquels le PSG semble particulièrement intéressé.

Le club parisien était déjà venu aux nouvelles lors du dernier mercato, et pourrait de nouveau se positionner. De son côté, Dele Alli est ouvert à un départ, mais uniquement pour aller dans un club de premier plan. Cette saison, le Spur a inscrit deux buts en huit apparitions.