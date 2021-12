Tottenham : Conte pousse Ndombélé vers la sortie

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, pense à se séparer de Tanguy Ndombélé dès le mois de janvier. Le technicien italien n'est pas sûr du fait que le milieu de terrain français puisse s’intégrer à son système. « Je porte la même attention à chaque joueur et à chaque session, a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. Je ne me préoccupe pas seulement de 12, 13 ou 14 joueurs. Ensuite, il y a des joueurs qui comprennent et des joueurs qui ont besoin de plus de temps ou qui parviennent difficilement à comprendre la situation ».

L’horizon s’obscurcit pour Ndombélé

Lorsqu'on lui a demandé si l’ancien Lyonnais est susceptible de partir en janvier, Conte a rétorqué: "Avant de parler du marché des transferts, il est préférable que le club et moi parlions ensemble et nous aurons alors la situation plus claire qu'aujourd'hui. Pour parler des joueurs maintenant, qu'ils puissent venir ou partir n'est pas juste et ce n'est pas honnête. »

Conte a pris en main Tottenham au début du mois de novembre dernier. Il n’a fait appel à Ndombélé pour composer son équipe de départ qu’à deux reprises seulement. Et ce dernier ne possède que le 17e temps de jeu de tout l’effectif sur cette période (174 minutes en tout). Il est donc évident qu’il n’entre pas du tout dans les plans du technicien italien.