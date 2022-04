En quête d'un latéral droit, Tottenham prospecte activement sur le marché. Parmi les joueurs suivis par le club londonien, figure l'Ivoirien Wilfried Singo. Le quotidien sportif italien Tuttosport fait état de contacts nourris entre le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, et les dirigeants du Toro.



Ces derniers ne seraient toutefois pas pour l'heure enclins à céder le natif d'Ouaraghio (comme un certain Serge Aurier, ex de...Tottenham). Auteur de 3 buts et 4 passes décisives cette saison, le joueur de 21 ans plairait également à Arsenal et à des clubs italiens. Les enchères n'ont donc sans doute pas fini de monter pour Wilfried Singo, sous contrat avec les Granata jusqu'en juin 2023.