La carrière d’entraineur de Thierry Henry ressemble pour l’instant à un flop. Partout où il est passé en tant que coach principal, l’ancien international français a échoué (AS Monaco, Montréal Impact).Benjamin Henrichs, ex-joueur de l’AS Monaco, est par exemple. "C'était un très bon entraîneur, a-t-il déclaré dans un entretien à Goal/Spox. S'il prenait en charge une vraie équipe de haut niveau aujourd'hui, ça marcherait. On voyait qu'il avait tellement de connaissances en la matière. C'était vraiment impressionnant. Son entraînement était très exigeant. Et il est tout simplement Thierry Henry, une vraie légende."Henry n’est resté que quelques mois seulement à la tête de l’équipe princière. Henrichs reconnait avoir été très surpris par son licenciement prématuré. « En fait, j'ai découvert via le compte Instagram de 433 qu'Henry était limogé. J'étais un peu choqué. J'ai ensuite contacté Youri Tielemans qui connaissait bien Henry en sélection. Il m'a dit que c'était vrai et que Jardim reviendrait probablement. Au début, je ne pouvais pas le croire et le lendemain, Jardim était effectivement de retour. C'était très surprenant. En Allemagne, un tel retour n'aurait probablement pas été envisageable, mais en France, c'était possible ».