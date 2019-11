Thomas Tuchel (PSG) veut voir Thiago Silva prolonger

Notoirement désireux de poursuivre l'aventure au PSG et de prolonger au sein du club de la Capitale, Thiago Silva sera heureux d'apprendre que son entraîneur au sein de l'entité francilienne est sur la même longueur d'onde. Ce jeudi, en conférence de presse avant la réception du LOSC prévue vendredi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a milité pour une extension de bail de son international brésilien : « Leonardo connaît mon point de vue. Thiago Silva est un capitaine incroyable, c’est un modèle sur le terrain comme dans le vestiaire. Quand il n’est pas là, on voit tout de suite la différence. Il a une personnalité un peu fragile, mais ce n’est pas un problème, c’est son caractère. J’ai une très bonne relation avec lui. Le PSG sans Thiago Silva ? Je ne veux pas », a ainsi fait savoir le coach allemand lors de son point presse ce jeudi.

Thiago Silva veut être parisien à vie

Pour rappel, lors d'un entretien au magazine France Football paru mardi, Thiago silva avait exprimé son envie de poursuivre à Paris dans des propos dénués d'équivoque : « Est-ce que je serai là la saison prochaine ? Oui, je ne m'en suis jamais caché, c'est ma volonté. Il reste peu de temps avant le terme de mon contrat et on va en discuter prochainement. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je serai parisien à vie. », avait ainsi confié le défenseur de 35 ans.