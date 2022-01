Vladimir Petkovic se trouve actuellement sur la sellette à Bordeaux. Dimanche, il a sauvé sa place en guidant les siens à la victoire contre Strasbourg (4-3), mais ce n’est peut-être qu’un sursis. S’il y a un autre faux-pas lors des prochaines journées il risque de sauter et parmi les techniciens que l’on annonce comme potentiels successeurs du Suisse se trouve Thierry Henry.

Henry ne vit "pas dans l’utopie"



L’ancien international français a eu à réagir à cette rumeur dimanche soir. Alors qu’il commentait le match PSG-Reims pour Amazon Prime, il a d’abord été interrogé sur le vin rouge. « Je n’aime pas trop », a-t-il répondu, en se doutant sûrement sur quel terrain on voulait l’emmener. Et quand on lui a demandé ensuite directement s’il y avait des contacts avec la direction bordelaise, il a lâché : « Rien du tout, je ne vis pas dans l’utopie. Je ne sais pas quoi vous répondre ». Apparemment, "Titi" au Haillan, ce n’est donc pas pour tout de suite.