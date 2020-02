Thiago Silva (PSG) va-t-il prolonger ? Une tendance se dessine

Le défenseur central brésilien s'est imposé comme un maillon fort du Paris Saint-Germain, au même titre que Zlatan Ibrahimovic - qui avait été transféré en provenance de l'AC Milan en 2012 comme lui et a quitté Paris en 2016. Capitaine et cadre respecté, l'international auriverde voit son contrat expirer en fin de saison. Et si pour le moment aucune décision n'a été prise, une tendance se dessinerait selon les informations de L’Équipe.

Aucune discussion engagée entre Thiago Silva et la direction parisienne ?

Le quotidien français indique dans ses colonnes qu'aucune discussion n'a été engagée entre la direction du club et le clan du Brésilien. Thiago Silva a exprimé publiquement son désir de poursuivre son aventure dans la capitale. Leonardo, de son côté, a également indiqué en zone mixte en fin d'année que rien n'avait été décidé pour les joueurs en fin de contrat. Thiago Silva affiche un niveau de performance très satisfaisant depuis le début de saison, malgré ses 35 ans. Une chose est sûre : les prochaines échéances en Ligue des champions - dont le 8e de finale contre le Borussia Dortmund - devraient grandement peser dans la balance.