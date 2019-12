Thiago Silva (PSG) lance un nouvel appel du pied à Leonardo pour sa prolongation

🔴🔵 Toujours à nos côtés, 500 supporters parisiens étaient présents à La Mosson ce soir malgré les perturbations et une longue journée de transports.

Encore une fois : Merci à vous 🙌 et Allez Paris ! pic.twitter.com/nLJRo7T9Rg



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2019

. Le défenseur central du PSG n'a de cesse de réitérer les appels du pied envers sa direction afin de prolonger son bail au PSG et a encore évoqué ce dossier après le match contre Montpellier. Le défenseur parisien a cette fois exhorté les journalistes à interpeller Leonardo au sujet de son extension de bail :« Leonardo, il est là non ? (rires) Vous pouvez lui demander. Oui, bien sûr (je veux prolonger, ndlr). J’ai déjà parlé sur ça, tout le monde sait ce que je pense et on verra ce qu’il va se passer. Mais demandez lui. », a insisté le défenseur de 35 ans,. «Ça me fait plaisir, je ne l’aurais jamais imaginer mais c’est magnifique. Merci au club, merci au président, au staff. Ils m’encouragent tous les jours».