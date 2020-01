Tanguy Kouassi (PSG) : "Rester ? Si je peux jouer"

Tanguy Kouassi a été sondé sur son avenir mercredi soir après la demi-finale de Coupe de la Ligue qui a opposé le PSG à Reims (3-0). Et le jeune défenseur s'est fendu d'une déclaration équivoque sur son futur. Car si Kouassi ne serait pas contre le fait de rester à Paris, il demande tout de même des garanties en termes de temps de jeu avant de lier son futur à celui du champion de France :

Le RB Leipzig à l'affût

Se voit-il rester longtemps au sein du club de la Capitale ? « Oui, bien sûr. Si je peux jouer, cela ne me dérange vraiment pas », a-t-il ainsi rétorqué en zone mixte dans des propos relayés par RMC. Un départ n'est donc pas exclu en cas de temps de jeu non satisfaisant pour celui dont le bail avec Paris s'achève en fin de saison. Tanguy Kouassi aurait déjà discuté avec le RB Leipzig selon des médias allemands.