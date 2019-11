Suspendu un an, Meschack Elia répond à la Fédération congolaise

Meschack Elia : « Des accusations gravement diffamatoires »

Communiqué de presse de Elia Meschack :



Le joueur international congolais Elia Lina Meschack, se référant à une « décision » prise le 18 novembre à son encontre par la FECOFA suite à une demande unilatérale faite dans ce sens par le club TP Mazembe entend préciser par le biais de ses avocats ce qui suit :



1. La « décision » en question est manifestement une tentative de pression faite à son encontre par son ancien club, lequel cherche par tous les moyens (même ceux illicites) de l’impressionner car il n’a aucun moyen contractuel de le forcer à subir ses volontés ;

2. Le contenu de cette « décision » a manifestement été dicté à la FECOFA par le club TP Mazembe ;

3. La FECOFA n’a, et pour cause, jamais donné au joueur la possibilité d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Pour cette simple raison déjà, sa « décision » est nulle et de nul effet.

4. Tous les faits auxquels la « décision » de la FECOFA se rapporte sont faux, l’ensemble des affirmations qu’elle contient émanant de faux éléments fournis par le TP Mazembe et étant clairement contredites par des éléments de preuve qui sont en possession de la FIFA, saisie par le joueur voici plusieurs semaines.

5. En rendant ce type de « décision », la FECOFA se rend complice d’un club qui n’hésite pas à inventer des insanités et à mentir sur des éléments fondamentaux du dossier.



Le joueur considère en conséquence :



a) que les accusations qui sont faites à son encontre sont gravement diffamatoires ;

b) que la décision de la FECOFA est de nul effet;

c) que le comportement du club TP Mazembe dans cette affaire est inadmissible et doit faire l’objet de sanctions.



Sur la base de quoi le joueur se réserve de donner à tout ce qui précède une suite judiciaire.



Elia Meschack

. Après avoir connu moult démêlées avec son attaquant Ben Malango,se trouve aux prises avec un autre de ses anciens joueurs, en la personne du. Cette semaine, la Fédération congolaise de football se rendait aux arguments des Corbeaux de Lubumbashi et annonçait sa décision de, « avec interdiction d’accès aux installations sportives, et extension aux équipes nationales de la République démocratique du Congo, à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération internationale de football association (FIFA) ».Selon l'instance,, en l'occurrence une fausse date de naissance sur son passeport. Toujours selon le communiqué accompagnant la décision, l'intéressé se serait rendu coupable de « faux dans les titres, fait prévu et réprimé par l’article 52 du, atteinte à l’honneur du Tout Puissant Mazembe, complicité d’une rupture contractuelle avec son club, en violation manifeste de la réglementation de la FIFA, par l’acceptation des avantages indus dans le cadre des accords conclus avec le club de Young Boys. »Espéré du côté d'Anderlecht l'été dernier,, au grand dam du TP Mazembe et de son président. Alors présenté comme un fuyard, un demandeur d'asile politique ou un « kidnappé » aux mains d'« agents véreux »,. « Je suis le maître de ma vie », avait alors rappelé le joueur, retenu dans les 23 Léopards pour la CAN 2019.. Dénonçant une « tentative de pression faite à son encontre par son ancien club », il souligne que la Fecofa, accusée d'être à la solde du TPM, ne lui a jamais donné « la possibilité d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés ». Face à des accusations jugées « gravement diffamatoires »,. Nous reproduisons son communiqué du jour en intégralité.