Depuis plusieurs mois, le RC Strasbourg peut compter sur son avant-centre de métier, Ludovic Ajorque, pour marquer des buts. Et à la pelle puisque cette saison, le natif de Saint-Joseph (La Réunion) en est déjà à dix pions, ce qui fait de lui l'actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 mais aussi le troisième meilleur passeur avec six offrandes. De quoi attirer les regards, et notamment celui de West Ham.



Car d'après les informations de FootMercato, le club londonien se cherche un attaquant digne de ce nom pour combler ses lacunes offensives. Le média explique que les dirigeants des Hammers prospectent un peu partout et ont notamment ciblé l'attaquant de vingt-sept ans. S'il décidait de faire le premier pas, le quatrième de Premier League pourrait avoir les atouts suffisants pour faire réfléchir Ludovic Ajorque à un éventuel départ.

Rendez-vous en juin

Pour autant, ce dernier ne devrait pas être cédé dès cet hiver par un RCS qui compte sur lui pour finir la saison. En revanche, rien ne dit que la position du club alsacien ne sera pas différente en juin prochain, en cas d'offre sonnante et trébuchante.