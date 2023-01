Stade Rennais : un Spurs s'engage en prêt pour six mois

Le Stade Rennais vit une belle saison. Cinquième en Ligue 1, les Bretons sont toujours en lice pour aller chercher une qualification en Europa League voire pourquoi pas en Ligue des Champions. Les Bretons sont aussi engagés en C3 où ils affronteront le Shakhtar Donetsk pour une place en huitièmes de finale. Un match qui semble à leur portée.

Pour ce faire, les Rouge et Noir se sont renforcés. Après l'arrivée de Karl Toko Ekambi en provenance de l'Olympique Lyonnais, c'est le jeune défenseur de Tottenham Djed Spense qui s'est engagé en prêt sans option d'achat en Bretagne. L'Anglais vient renforcer le poste de latéral droit afin de compenser notamment la blessure de son capitaine : Hamary Traoré.

Djed Spence has joined Ligue 1 side Stade Rennais for the remainder of the 2022/23 season.



Smash it, Djed 👊