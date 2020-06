St-Etienne : Deux jeunes signent pro

L'AS Saint-Etienne a annoncé ce vendredi que deux jeunes espoirs de son centre de formation avaient paraphé leur premier contrat professionnel. Il s'agit du milieu de terrain international U17 français Lucas Gourna-Douath (16 ans) et du gardien au nom prédestiné Etienne Green (19 ans).



"C'est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel au sein d'un club aussi prestigieux, a indiqué Lucas Gourna-Douath. Je suis un enfant issu de la formation stéphanoise et j’aspire à devenir un homme sur qui l'ASSE peut et pourra compter ! Le stade Geoffroy-Guichard et ses supporters donnent envie de tout arracher pour ce club. Voir des joueurs comme Loïc Perrin, formés au club, réussir sous nos belles couleurs me motive énormément. Je veux suivre ce genre d’exemple !"