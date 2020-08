Southampton s'offre Mohammed Salisu (Valladolid)

Mohammed Salisu rejoint enfin les Saints. Bouclé depuis plusieurs semaines, le transfert du défenseur ghanéen de Valladolid à Southampton a été officialisé mercredi dans la soirée par le club anglais. Le joueur de 21 ans, pisté en début de Mercato par le Stade Rennais (qui devrait recruter le Marocain du DFCO Nayef Aguerd, ndlr), a paraphé un bail de quatre ans. "Je suis très satisfait d'être désormais un joueur de Southampton. Le club est très réputé pour développer les jeunes joueurs", a déclaré la recrue après sa signature, conscient que ses prédécesseurs africains se nomment Sadio Mané ou Victor Wanyama. Le montant de la transaction est estimé à 12 millions d'euros.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu from @realvalladolid on a four-year contract! 😇

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 12, 2020