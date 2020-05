Serey Die est de retour au FC Sion!

"Je suis très content de retrouver ce maillot rouge et blanc et de lui rendre ce qu’il m’a apporté en me faisant venir en Europe", se réjouit le milieu de terrain ivoirien.



👉https://t.co/TNhKTIUjMc#FCSion #HopSion



⚪️🔴 pic.twitter.com/QW9DO18nND



— FC Sion (Stay at 🏠) (@FCSion) May 25, 2020

. A quelques semaines de la fin de son contrat à Neuchâtel Xamax, le milieu de terrain international ivoirien s'est engagé pour une durée de deux ans en faveur du, sous les couleurs duquel l'ancien de l'ES Sétifentre 2008 et 2013. « Je suis très heureux de revenir au FC Sion, un club qui compte énormément pour moi puisque c'est celui qui m'a permis de découvrir l’Europe., que ce soit pour moi ou dans le football suisse. Christian Constantin est quelqu'un d'important dans ma carrière et je suis très content de retrouver ce maillot rouge et blanc et de lui rendre ce qu’il m’a apporté en me faisant venir en Europe », commente celui qui a évolué de 2008 à 2013 au FC Sion avant de s’en aller successivement à Bâle, puis à Stuttgart, Neuchâtel et Aarau.Pour rappel,, qui vit les Eléphants échouer en quarts de finale. Le changement de sélectionneur avait quelque peu modifié la donne ensuite pour le joueur de 35 ans. « Patrice Beaumelle le nouveau sélectionneur veut que je revienne en équipe nationale. On verra. Tout est entre les mains de Dieu », avait réagi Serey Dié., dit aujourd'hui Christian Constantin, le fantasque président du FC Sion.