Simakan, l’option bis du PSG ?

Ce n’est pas tellement un secret. D’ici la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain aimerait recruter un joueur par ligne : un défenseur central, un milieu et un attaquant. Le premier poste est peut-être le plus important puisque le club de la capitale a tendance à évoluer en 3-4-3 ces derniers temps et que la fiabilité de Sergio Ramos interroge, eu égard à ses récents et nombreux pépins physiques.



C’est d’ailleurs pour tenter de l’associer à Marquinhos et Presnel Kimpembe que le PSG désirait (désire encore ?) recruter Milan Skriniar cet été, joueur cadre de l’Inter Milan et valeur sûre de la Série A. Bémol, et non des moindres, les Nerazzurri ne sont pas vraiment vendeurs et réclameraient toujours entre 70 et 80 millions d’euros pour le joueur slovaque, ce à quoi les dirigeants parisiens s’opposeraient catégoriquement.

Simakan pour 40 millions ?

A l’instar du latéral droit Nordi Mukiele, débauché cet été au RB Leipzig, le PSG penserait donc, à en croire L’Equipe, à Mohamed Simakan pour renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale connaît bien le joueur de 22 ans, qui a démarré sa carrière en Ligue 1, à Strasbourg, entre 2019 et 2021, avant de convaincre tout de suite en Bundesliga. Le puissant défenseur central s’était également mis en valeur lors de la double confrontation en Ligue des champions entre le PSG et Leipzig, la saison passée, confirmant certainement le bien que le club francilien pensait de lui.



Si cette piste semble plus accessible que celle menant à Skriniar pour le PSG, le quotidien tricolore affirmant que les deux clubs se sont déjà entretenus sur le sujet et pourraient trouver un terrain d’entente, elle revêt toutefois un coût élevé, elle aussi. Le club allemand réclamerait quelques 40 millions d’euros pour son joueur très prometteur, quand le PSG désirerait baisser ce prix en échange de joueurs.