Si Isaac Lihadji part, l'OM touchera 300 000 euros

Revoir Isaac Lihadji porter le maillot de l'Olympique de Marseille s'avère hautement improbable. En conflit avec sa direction, le Minot - qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club phocéen et refuse de signer son premier contrat professionnel - est toujours tenu à l'écart de l'équipe première. Un départ à l'occasion du prochain Mercato estival semble inéluctable, et ce d'autant plus que certaines écuries (Lille ?) seraient déjà venues aux nouvelles. Mais la formation qui voudra attirer le milieu offensif de 17 ans devra, à en croire La Provence, s'acquitter d'une indemnité de formation estimée à 300 000 euros.