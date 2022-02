Le club anglais de Chelsea devra faire face à une forte concurrence pour le défenseur de Séville, Jules Koundé, l’été prochain. Les Blues n'ont pas réussi à conclure un accord pour le défenseur français lors du dernier jour du mercato estival alors que ce dernier avait fait le voyage à Paris dans l'espoir qu'un accord puisse être trouvé entre les deux clubs.



Koundé était une demande spécifique de l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, qui le suivait depuis son passage à Bordeaux. Le coach allemand veut que les Blues tentent à nouveau leur chance en juin prochain, mais il semble évident que cette piste semble être de plus en plus compliquée à concrétiser.

Xavi est un grand fan de Koundé

Selon le quotidien Sport, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a lui-même demandé à ce qu'un nouveau défenseur central soit recruté et souhaite que Koundé soit une cible prioritaire dans ce secteur. Le technicien catalan aurait même exigé la signature de Koundé lors de son premier entretien avec le club.



De son côté, le Séville FC insiste sur le fait que le défenseur ne partira que si sa clause de rachat est payée et celle-ci s’élève à 80M€.