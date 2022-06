Serie A : Maxime Lopez sur le départ ?

Pur produit de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a fait son trou de l’autre côté des Pyrénées, en Italie. Avec le maillot de Sassuolo, le jeune milieu de terrain français (24 ans) fait admirer toute sa vista et sa qualité technique en Serie A. Un rendement qui ne passe pas inaperçu puisque plusieurs écuries majeures du championnat italien surveilleraient sa situation de très près – les deux clubs de Rome ou encore l’Atalanta sont évoqués.

Lopez pourrait quitter Sassuolo cet été

De son côté, Maxime Lopez n’exclut aucune possibilité pour son avenir à court terme. « Le bon moment de partir ? Honnêtement, je me pose cette question, a lancé l’ancien milieu de l’OM dans des propos accordés à La Provence. Je suis épanoui à Sassuolo, je parle italien, ça change tout pour la vie au quotidien. Je me sens comme à Marseille. Est-ce le bon moment ? Je ne sais pas. On va voir. »

« Pas mal de clubs font connaître leur intérêt. Sassuolo est demandeur, il aime bien faire des plus-values. On va voir ce que j’ai, a continué Maxime Lopez. Concernant les clubs que vous évoquez, il n’y a rien de sérieux, ni de concret. Quand il y aura du concret, je me poserai pour y réfléchir », a conclu le milieu de terrain. Affaire à suivre…