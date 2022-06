Serie A : l'Inter annonce le grand retour de Romelu Lukaku

C'est un retour qui était attendu. Un an après avoir quitté l'Inter Milan en tant que pièce majeure du dispositif d'Antonio Conte pour rejoindre Chelsea, Romelu Lukaku est officiellement de retour en Serie A. Ce mercredi soir, il a été prêté pour la saison 2022-2023 à l'Inter. Le club milanais a publié une vidéo de son propriétaire, Steven Zhang, aux côtés de l'attaquant afin d' officialiser le retour de celui qui a trouvé le chemin des filets à 64 reprises en 96 apparitions avec les Nerazzurri entre 2019 et 2021.

Un retour pour briller ?



Les Blues, qui avaient pourtant déboursé 113 millions d'euros pour l'arracher à l'Inter l'été passé, ont eux publié un communiqué officiel afin d'acter ce mouvement. "Romelu Lukaku passera la campagne 2022/23 avec l'Inter Milan après avoir effectué un prêt d'une saison en provenance de Chelsea. Le Belge revient dans le club italien où il a précédemment passé deux ans et remporté le titre de Serie A". A Chelsea, le mariage n'a jamais paru idéal avec Thomas Tuchel, notamment.





Si il n'avait pas su s'imposer entre 2011 et 2014 lors de son premier passage chez les Blues, Lukaku a ajouté à son exercice 2021-2022 des problèmes sur le plan relationnel, consécutivement à une interview accordée à la presse italienne dans laquelle il parlait de ses envies de départ. Régulièrement laissé sur le banc par l'entraîneur allemand, il n'a pas non plus brillé sur le plan statistiques (15 buts en 44 matches toutes compétitions confondues. Peut-être que le retour dans un environnement connu le poussera à afficher un visage plus conquérant. L'Inter, qui a cédé son titre de champion à l'AC Milan, ne demande que ça...