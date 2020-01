Alors que les médias anglais et la presse italienne clament à l'unisson l'arrivée prochaine de Christian Eriksen en Lombardie, Sky Sports va plus loin, allant jusqu'à dévoiler les détails pécuniaires de l'opération et selon le média britannique, le milieu international danois devrait toucher un salaire mirobolant chez les Nerazzuri.

Un salaire quatre fois supérieur pour Eriksen

En effet, Eriksen devrait émarger à 308 000 euros par semaine à l'Inter, avec des bonus pouvant faire culminer son salaire hebdomadaire jusqu'à 379 000 euros. On parle donc d'une fourchette située entre 14,8M€ et 18,2M€ annuellement. Pour rappel, le joueur des Spurs touche 90 000 euros par semaine, donc près de 4,3M€ par an, du côté des Lily Whites.