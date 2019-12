Serie A : Intérêt confirmé de l'Inter pour Vidal

Entré en toute fin de match face à l’Atlético Madrid, Arturo Vidal va-t-il être encore un joueur du Barça d’ici quelques semaines ? Le milieu de terrain chilien multiplie les sorties médiatiques pour se plaindre de son sort et a clairement ouvert la porte à un départ si sa situation ne s’arrange pas. Il n’aurait d’ailleurs pas trop de mal à trouver preneur puisqu’ils sont nombreux les clubs à se placer sur le dossier. Parmi eux, l’Inter Milan d’Antonio Conte, son ancien entraîneur à la Juventus Turin. En marge de la victoire face à la SPAL (2-1), Beppe Marotta s’est enfin exprimé sur le sujet et la porte est clairement ouverte du côté de Milan. « Vidal est un joueur important sur la scène mondiale. Conte et moi sommes liés à lui grâce à de beaux souvenirs et de bons moments que nous avons passés (à la Juventus, ndlr). Nous avons certainement beaucoup de respect pour lui. Je pense que beaucoup d’équipes le voudraient, mais malheureusement c’est un joueur de Barcelone, a lâché le directeur sportif intériste sur Sky Italia. Mais c’est clair que l’on peut réfléchir, en plus si on considère que c’est un secteur qui souffre de blessures. Par rapport aux compétitions auxquelles nous participons, nous avons un effectif assez restreint, mais ça fait aussi partie du processus de croissance. » Les deux parties semblent faites pour s’entendre, reste désormais à convaincre le Barça de lâcher son joueur en plein milieu de l’hiver.