Serie A : Clap de fin pour Montolivo

Au bout de d’une année quasiment blanche, Riccardo Montolivo a fait le choix de raccrocher les crampons. C’est ce qu’il a fait savoir dans un long entretien accordé au Corriere dello Sport, indiquant qu’il n’avait pas la force pour un ultime challenge alors qu’il a été amoindri par de nombreux pépins physiques lors des trois dernières années. Montolivo (34 ans) aura défendu à 66 reprises les couleurs de sa sélection italienne, disputant notamment la finale de l’Euro 2012 (contre l’Espagne). En club, sa carrière professionnelle se sera étirée sur 16 saisons, et il a totalisé 419 matches en Serie A italienne. Un chiffre impressionnant et qui mérite le respect.

Montolivo frustré par sa dernière saison à Milan

Le respect, Montolivo pense d'ailleurs en avoir manqué lors de sa dernière saison à l’AC Milan. L’ancien milieu de terrain, qui est un vrai Milanista, regrette la manière dont il a été traité par Gennaro Gattuso. Ce dernier lui a pas accordé la moindre minute de jeu et ce même lorsque l’équipe lombarde était en difficulté. « J’aurai pu aller au bras de fer, et peut-être que ça aurait servi à quelque chose. Mais je n’aurais pas pu me regarder dans le miroir après. Non, pas moi », a confié le néo-retraité.