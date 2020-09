Sergio Ramos veut voir Messi rester au Barça

Toni Kroos, le milieu de terrain du Real, a affirmé que le divorce entre le Barça et Lionel Messi pourrait arranger les affaires de son club. Mais, cette opinion n’est pas vraiment partagée par son coéquipier Sergio Ramos. Pour le capitaine merengue, la Liga et le football espagnol y perdraient beaucoup si l’attaquant argentin venait à rejoindre un autre championnat.

« L’avenir de Messi ? C'est quelque chose sur lequel nous ne nous concentrons pas, mais le joueur a mérité le droit de pouvoir décider de son avenir, a d’abord confié Ramos avant le match de la Ligue des Nations entre la sélection espagnole et l'Allemagne. Cela dit, pour le spectacle en Espagne, pour le Barça et pour nous tous, nous aimerions qu'il reste car nous voulons toujours les meilleurs autour de nous ». L’ancien sévillan croise donc les doigts afin de pouvoir retrouver la Pulga lors des bouillonnants Clasicos, comme il le fait sans discontinuité depuis 2005 et son arrivée à Bernabeu.