Annoncée depuis quelques jours, la signature de Seko Fofana au RC Lens a été officialisée ce mardi. Le milieu de terrain international ivoirien (4 sélections avec les Eléphants, 1 but) de l'Udinese s'est engagé pour une durée de quatre ans. Les Sang et Or ont misé gros sur ce profil "box to box" auteur de 3 buts et 7 passes décisives en Serie A cette saison, qui avait attiré l'attention de grosses cylindrées de Serie A, puisque la somme de 10 millions d'euros, importante pour un club promu, est évoquée dans ce dossier. Passé par les équipes de jeunes de Manchester City puis par Bastia, le joueur de 25 ans retrouve la Ligue 1, quatre ans après son départ pour l'Italie.

« Cela fait très longtemps que je voulais évoluer à Lens, a déclaré Seko Fofana au site officiel du Racing. J’ai aussi des amis qui sont passés par là comme Thierry Ambrose. Il me disait que ça se passait bien et qu’il y était très heureux. Cela m’a donc permis de juger comment était l’ambiance, même si j’avais déjà une bonne image du club. Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents. Quand Lens t’appelle, te fait part de ses projets et t’accorde de l’importance, tu n’hésites pas ! Les discussions ont été faites en sous-marin, personne ne s’attendait à ce que je vienne ici. J’ai eu d’autres sollicitations mais je me suis posé les bonnes questions. C’est un grand jour que j’attendais depuis très longtemps. En plus, j’avais envie de revenir en France. »