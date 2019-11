Schalke 04 songe à prolonger Amine Harit, suivi par des grosses écuries

Auteur d'un début de saison canon sous les couleurs de Schalke 04, Amine Harit voit sa cote remonter à vitesse grand V sur le marché des transferts. Arrivé à l'été 2017, le milieu de terrain offensif de 22 ans a franchi un palier ces derniers mois, avec un bilan provisoire de six buts et deux passes décisives en douze matchs depuis le début de l'exercice en Bundesliga. A tel point que des grands clubs se sont (re)mis à le suivre. Outre le Barça vers lequel certaines rumeurs le conduisent, Naples, désireux de renouveler son effectif aux prochains Mercatos, et le Milan AC, en difficulté persistante malgré les investissements, auraient déjà inscrit le nom de l'ancien Nantais sur leurs tablettes.

Amine Harit : « Essayer de rejoindre un grand club européen »

Schalke 04 devrait se féliciter de voir la valeur de son joueur le plus créatif remonter en flèche, seulement voilà : Amine Harit n'est sous contrat à Gelsenkirchen que jusqu'au 30 juin 2021. Selon le quotidien Bild, la priorité actuelle du club de la Ruhr consiste à faire prolonger le Lion de l'Atlas, d'ailleurs tenu à l'écart du dernier rassemblement par Vahid Halilhodzic. Faute de quoi une vente serait obligatoire dès l'été prochain pour ne pas voir le joueur partir libre ensuite. Interrogé sur son avenir lors de son récent passage au "Canal Football Club" sur Canal+, l'intéressé avait exclu un retour rapide en Ligue 1, mais pas un départ : « La L1 ? Je n'ai joué qu'une saison. Pourquoi pas dans le futur. Pour l'instant, je me projette plus haut. Je veux essayer de progresser avec Schalke 04 et pourquoi pas essayer de rejoindre un grand club européen. »

