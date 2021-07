Pablo Longoria n'a pas dit son dernier mot. Déjà auteur de quelques beaux coups sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées de Mattéo Guendouzi, William Saliba et Gerson, le président de l'Olympique de Marseille poursuit ses recherches et regarde avec insistance du côté de Sassuolo où Jérémie Boga lui a tapé dans l’œil.



Cela fait d'ailleurs un moment que l'international ivoirien intéresse l'homme fort de l'OM et selon La Provence, ce dernier est plus que jamais en contact avec le club de Serie A pour tenter de s'adjoindre les services de l'ailier de vingt-quatre ans. Également pisté par l'OL ou encore l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga n'a plus qu'un an de contrat avec son club et les prétendants sont au rendez-vous.

Trop cher... pour l'instant



Le problème est principalement là pour Marseille qui n'a pas encore formulé d'offre selon le média sudiste. La mise à prix du joueur est estimée entre 25 M€ et 30 M€. Bien trop élevée pour le budget phocéen, mais Pablo Longoria reste à l'affût.