Deux mois et demi. C’est la durée qu’il a fallu à Younousse Sankharé et aux Girondins de Bordeaux pour trouver un accord. Alors que le joueur est mis à pied depuis le 5 septembre dernier à cause d’écarts comportementaux, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente pour rompre le contrat du joueur, comme le révèlent nos confrères de 20 Minutes. Le milieu de terrain peut donc désormais s’engager avec le club de son choix.