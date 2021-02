Sampaoli à l’OM, ce n’est pas encore fait

L’aventure de Jorge Sampaoli à l’Atlético Mineiro était censée s’achever jeudi soir, avec le dernier match de championnat contre Palmeiras. C’est ce qui était prévu, mais il semblerait qu’il n’y a pas encore eu d’accord trouvé pour la rupture de l’engagement qui le lie à l’équipe brésilienne. Selon L’Equipe, les deux parties sont toujours en discussions en compagnie de l’OM qui cherche à embaucher le technicien de 60 ans.

L’OM veut négocier au rabais la clause de rupture

Sampaoli peut partir si un club se décide de payer les 600000€ de sa clause. Les responsables phocéens ne sont manifestement pas disposés à payer autant. Cela dit, l’arrivée de l’ancien sélectionneur albiceleste sur les bords de la Méditerranée n’est pas remise en question. L’optimisme reste de mise dans le camp des vice-champions de France.

Les supporters marseillais avaient l’espoir de voir Sampaoli sur le banc dès le choc des Olympiques contre Lyon, programmé dimanche soir. Or, ce scénario est totalement exclu. A cause de l’absence de l’arrangement évoqué plus haut, mais aussi parce qu’à son arrivée sur le sol français l’Argentin va devoir se mettre à l’isolement pendant une semaine, comme le stipule le protocole sanitaire. Notons aussi que l’OM continue de lui chercher un interprète compétent. Cela ne devrait pas être Fabrice Olszewski, qui avait accompagné Marcelo Bielsa durant son passage au club.