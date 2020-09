Alors qu’il avait été réintégré dans l’effectif professionnel il y a quelques semaines, Stéphane Ruffier vient d’être de nouveau mis à pied par sa direction de l’ASSE. L’avenir de l’ancien international français semble définitivement se dessiner ailleurs que dans le Forez. Une situation regrettable et à laquelle Claude Puel, le coach de l’équipe stéphanoise, n'est pas étranger.

« Il s’est mis hors-jeu tout seul »

Plutôt discret sur ce sujet sensible jusque-là, l’expérimenté technicien a accepté de sortir de son silence lors d’une intervention sur RMC : « À un moment donné, il y avait une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée (passer numéro deux derrière Jessy Moulin). [...] Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent, a expliqué le coach des Verts. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter ».



Puel assure donc que Ruffier n’a pas voulu tenir le rôle de doublure. Mais c’est une version que l’intéressé et son conseil contestent totalement. Un communiqué avait été rédigé par son avocate pour déplorer cette tournure d’évènements et les propos de l’entraineur.